Juazeiro do Norte recebe R$ 10 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água

Juazeiro do Norte recebeu o investimento de R$ 10 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de água no município. Ação beneficia cerca de 82 mil pessoas que residem nos bairros Aeroporto, São José e Triângulo, além dos moradores do Jardim Gonzaga, Lagoa Seca e parte dos bairros João Cabral e Frei Damião. A melhoria foi entregue pelo governador Camilo Santana, na manhã desse sábado, 11, na sede da Unidade de Negócios da Bacia do Salgado (UNBSA – Cagece), em Juazeiro.

O investimento objetiva garantir água de qualidade a juazeirenses, sendo uma iniciativa do Governo do Ceará por meio da Secretaria das Cidades e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). No total, as obras contaram com a construção de três Estações Elevatórias de Água Tratada, cinco reservatórios, cerca de cinco quilômetros de adutora e 18 quilômetros de rede de distribuição.

A ampliação é uma importante iniciativa para o Estado, uma vez que, de acordo com dados do Portal Hidrológico do Estado, gerenciado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 75 dos 76 reservatórios monitorados estão com o volume de água armazenada abaixo de 30% da capacidade total. O único com situação confortável é o açude dos Caldeirões, em Saboeiro, que acumula 95% de reserva.

“Temos um plano muito ousado na questão do abastecimento no Estado do Ceará. Recentemente, a Cagece fez acesso a um crédito de quase R$ 1 bilhão em investimentos. Nós estamos lançando uma PPP [Parceria Público-Privada] para universalizar o saneamento básico da Região do Cariri e da Região Metropolitana de Fortaleza”, explicou Camilo no dia da entrega da ampliação.

Além do governador, estiveram presentes o presidente da Cagece, Neuri Freitas, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Santana. o gerente da UNBSA, Gilberto Júnior, e demais autoridades locais. Na solenidade, Camilo pontuou que foi autorizado o início de outros investimentos e obras que vão garantir qualidade e sustentabilidade do abastecimento de água em Juazeiro do Norte.

A ampliação foi entregue pelo governador Camilo Santana, na manhã desse sábado, 11 (Foto: Nivia Uchoa/Governo do Estado)



Outros investimentos

Também no sábado, 11, o chefe do Executivo estadual assinou a ordem de serviço para equipamentos para setorizar as áreas de abastecimento, controlar pressão e reduzir perdas no município. Os novos investimentos vão custar cerca de R$ 108 milhões, beneficiando diretamente 260 mil pessoas.

A ação contemplará a região central da sede de Juazeiro do Norte, que é a área mais adensada do município, contando com 60.118 ligações ativas de água. “Nós vamos trocar, por exemplo, 15 mil ligações de água, que são antigas e geram muitos problemas e vazamentos. Com isso, vamos instalar ligações novas para evitar vazamento futuros e intervenções na malha viária”, explicou o presidente da Cagece, Neuri Freitas.

Os bairros inseridos na área de projeto são: Carité, Centro, Fátima, Franciscanos, João Cabral, José Geraldo da Cruz, Juvêncio Santana, Limoeiro, Pio XII, Pirajá, Romeirão, Salesianos, Salgadinho, São Miguel, Socorro, Timbaúba, Antônio Vieira, Santa Teresa, Santo Antônio, São José, Triângulo, Jardim, Jardim Gonzaga, Lagoa Seca, Fátima, Aeroporto, Leandro Bezerra de Menezes e Novo Juazeiro.

O governador também informou que o lançamento da consulta pública para a licitação da Parceria Público-Privada (PPP), que vai universalizar o saneamento básico em nove municípios da Região Metropolitana do Cariri, será realizado na próxima quarta-feira, 15. O investimento será de aproximadamente R$ 600 milhões.

