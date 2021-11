Pai é preso em flagrante suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos

Um homem foi preso em flagrante suspeito de estuprar a própria filha, uma menina de 13 anos de idade, na cidade de Icó. A prisão dele aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 24.



A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu a informação de que havia um caso de estupro de vulnerável e identificou que a mãe encontrou o companheiro praticando o crime contra a adolescente dentro da residência e acionou a PM.

O indivíduo confessou o crime e afirmou que cometeu o estupro aproximadamente quatro vezes. Porém, a Polícia colheu informações que apontam que a menina seria vítima do pai desde os 10 anos de idade. A garota foi submetida a exames na Perícia Forense de Iguatu nesta madrugada e o homem foi preso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou as informações e divulgou que durante a ofensiva foi apreendida uma espingarda calibre 36 com 28 munições do mesmo calibre e um facão. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu. Ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo.

Com informações do repórter Richard Lopes

Tags