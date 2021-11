Prefeitura de Juazeiro realiza intervenções no entorno do Mercado Senhora Santana

Objetivo da ação é levar melhoria para a população e para permissionários que atuam no entorno do Mercado Senhora Santana, no bairro Salesiano, no município de Juazeiro do Norte

Desde a madrugada dessa segunda-feira, 8, a Prefeitura de Juazeiro do Norte tem realizado intervenções no entorno do Mercado José Teófilo Machado, conhecido como Mercado Senhora Santana, no bairro Salesiano. As barracas, que antes eram de madeira, estão sendo substituídas por barracas de alvenaria, além do local estar sendo também asfaltado. O objetivo da ação é levar melhorias para a população e para permissionários que atuam no local.

O Secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp) de Juazeiro do Norte, Diogo Machado, explicou ao repórter Guilherme Carvalho, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta quarta-feira, 10, que a intervenção tem sido feita juntamente com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). "Por muitos anos, naquela rua não tinha sido feito um recapeamento. Vamos aproveitar o momento também para fazer a questão da iluminação pública, onde vamos trocar lâmpadas por led para que a gente possa iluminar mais aquele local", explica.

Além disso, Diogo esclarece que será feito um melhoramento da limpeza no entorno do mercado para que sejam garantidas segurança e qualidade de vida para os permissionários e para os consumidores que vão ao local fazer suas compras. Na manhã desta quarta, 10, os feirantes estavam ajudando no desmonte das barracas de madeira, que serão substituídas por barracas de alvenaria. A intenção da troca é melhorar na organização da feira.



Os feirantes que antes tinham barracas no lado de fora do Mercado Senhora Santana, foram alocados temporariamente para o interior do local. Nessa feira livre, costumam ser comercializados produtos populares, frutas, legumes e vários tipos de alimentos.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho

