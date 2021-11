Escola municipal de Juazeiro do Norte tem rachaduras na estrutura após um ano de reforma

A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Alencar de Figueiredo, do município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri cearense, apresentou rachaduras na sua estrutura. O equipamento passou por uma reforma estrutural no final do ano de 2020, ainda na antiga gestão. Algumas medidas de intervenção estão sendo realizadas para evitar danos maiores.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta quarta-feira, 10, a secretária de Educação de Juazeiro do Norte, Pergentina Jardim, explicou quais procedimentos estão sendo tomados para o caso da escola. Conforme ela, a empresa responsável pela reforma anterior já iniciou uma intervenção na escola para que os danos possam ser corrigidos.

Ainda segundo a titular da pasta, as primeiras observações das rachaduras foram feitas no último mês de agosto e seguiu avançando. Após constatar os danos por meio de notificação dos gestores da escola, as primeiras providências foram tomadas. “Os gestores da escola entraram em contato com a nossa equipe de engenharia, fizemos a análise, notificamos a empresa que fez a reforma, a empresa fez a averiguação e nos enviou um relatório”, disse.

No relatório realizado pela empresa, foi apontado uma movimentação de terreno, que pode ser o causador dos danos. “Esse movimento de terra é antigo, desde de 2017, que era para ter sido modificado antes mesmo da reforma, e na reforma era para ter sido feita uma intervenção”, disse a secretária de educação de Juazeiro.

A reforma na escola municipal de Juazeiro do Norte foi realizada pela gestão passada, com alto investimento financeiro. Conforme Pergentina, a maior observação é o que esse dano pode causar para as pessoas, e devido a essa preocupação maior, vem ocorrendo um monitoramento de perto.

A secretária informa que, apesar das rachaduras, o equipamento não passa por risco na estrutura, e pais e alunos podem ficar tranquilos para frequentar a escola. “Nós estamos seguros de que eles podem utilizar o equipamento e a intervenção será feita com urgência porque não queremos colocar ninguém em risco. Nós estamos atentos e se for observado qualquer risco à comunidade nós não vamos deixar as pessoas utilizarem o equipamento”, pontuou a titular da pasta da educação.

