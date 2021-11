Barbalha: ruas do entorno dos cemitérios serão interditadas no Dia de Finados

Nesta terça-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, as ruas do entorno dos cinco cemitérios do município de Barbalha, na região do Cariri, serão interditadas pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). A ação acontece para evitar o estacionamento de veículos nas localidades buscando melhorar a circulação de pessoas nas regiões, assim como para que ocorra o distanciamento necessário e que infrações sanitárias contra a Covid-19 sejam evitadas.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 1º, o coordenador da Vigilância Sanitária de Barbalha, Henrique Albuquerque, comentou sobre a operação do feriado. “A Vigilância Sanitária juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito irá interditar algumas ruas do entorno desses cemitérios. Além disso, teremos colaboradores nos portões de acesso dos cemitérios controlando a entrada de pessoas para que não haja aglomeração”, disse.

Conforme Henrique, a expectativa é que mais de 25 mil pessoas frequentem os cinco cemitérios da cidade nesta terça-feira. Para ter um controle da movimentação, o coordenador explica que haverá limite de pessoas em cada cemitério. No Cemitério Municipal Barbalha, localizado no Centro da cidade, o limite será de 500 pessoas no local. Já nos demais cemitérios, onde a capacidade de pessoas é menor, a movimentação ficará entre 100 a 150 pessoas no local. O funcionamento dos cemitérios no feriado irá ocorrer das 5 às 17 horas.

Na fiscalização, as equipes do Demutran irão atuar nos cinco cemitérios. “Nós teremos cinco colaboradores, que são pessoas ligadas à administração do cemitério para justamente fazer esse controle dependendo do espaço. Tendo esse controle, através desse colaborador, que estará ali no portão de acesso" pontou Henrique.

Sobre as interdições das ruas, o coordenador explica que as equipes farão as interdições nas ruas para que não haja estacionamento de veículos, tendo em vista também o comércio ambulante que vai acontecer no entorno dos cemitérios e para que haja uma melhor circulação entre as pessoas. Além disso, o reforço nos protocolos sanitárias serão realizados.

“A vigilância sanitária vai estar também nesses cinco pontos cobrando a utilização da máscara de proteção facial, o distanciamento mínimo necessário, além da disponibilização do álcool em gel e ou do álcool líquido, que vai está ali no portão de acesso para que as pessoas já entrem com máscara e com as mãos higienizadas nos cemitérios”, disse o coordenador.

