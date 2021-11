Rodovias do Ceará têm fluxo intenso no feriado; ultrapassagem indevida é a infração mais comum

Desde a última sexta-feira, 29, o fluxo de veículos nas estradas do Ceará tem sido intenso. Velocidades acima do limite máximo permitido e ultrapassagens em locais indevidos são as principais infrações observadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Operação Finados 2021.

"As pessoas realmente viajaram para curtir o feriado e estamos monitorando todo o movimento", afirma Márcio Moura, inspetor da PRF no Estado. Em entrevista ao repórter Farias Junior no programa O POVO no rádio da CBN Cariri nesta terça-feira, 2, o inspetor explicou que a PRF "têm procurado monitorar especialmente aquelas atitudes de irresponsabilidade que geram acidentes, geralmente acidentes graves".

A recomendação é que os condutores se mantenham dentro do limite de velocidade e ultrapassem somente quando a sinalização de trânsito permitir.

Operações da polícia rodoviária

O efetivo de policiais rodoviários nas estradas federais e estaduais do Ceará está reforçado até as 23h59min desta terça-feira, 2. Os agentes atuam em trechos estratégicos que cruzam o Estado para intensificar a fiscalização de trânsito, realizar ações educativas de conscientização e reduzir acidentes.

Em Fortaleza, atuam dez postos avançados do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE). Já no Interior e Região Metropolitana são 28 postos fixos de fiscalização. Para isso, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) conta com efetivo de 358 policiais, 34 viaturas, 30 motocicletas, 16 guinchos e bafômetros.

Segundo o BPRE, a Operação Finados trata ainda da “fluidez no trânsito com as operações de saída e de retorno nas rodovias estaduais”. O foco maior são os motociclistas, por serem mais vulneráveis a acidentes de trânsito.

Conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Operação Finados 2020 no Ceará registrou 26 acidentes, em que 30 pessoas ficaram feridas e quatro pessoas morreram nas estradas federais. Tanto o BPRE quanto a PRF informaram por nota que não dispõem de balanços parciais da operação neste ano. Mais informações serão fornecidas após o fim do feriado.

