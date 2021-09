Mulher é presa em flagrante após receber R$ 5 mil em cédulas falsas em Juazeiro do Norte

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quarta-feira, 22, após receber R$ 5 mil em cédulas falsas na agência dos Correios em Juazeiro do Norte, município do interior do Ceará. A prisão aconteceu por meio de uma ação conjunta da Polícia Federal com os Correios.

No total, foram apreendidas 20 notas de R$ 50 e 40 notas de R$ 100. A mulher foi indiciada na Delegacia de Polícia Federal, em Juazeiro do Norte, pela prática do delito do artigo 289, parágrafo primeiro do Código Penal, que corresponde ao crime de falsificação, fabricação ou alteração de dinheiro, podendo ter penas de reclusão de 3 a 12 anos.

Após ser autuada em flagrante, a mulher foi encaminhada à cadeia pública de Juazeiro do Norte, onde está à disposição da Justiça Federal. Outras três pessoas também foram presas ontem pela Polícia Federal pelo mesmo crime, nos municípios de Sobral, Guaraciaba do Norte e Juazeiro do Norte. As prisões aconteceram após troca de informações com a equipe de monitoramento dos Correios.

