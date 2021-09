Mulher é presa por receber R$ 2 mil em cédulas falsas pelos Correios

Operações policiais realizadas desde o início desta semana no Ceará resultaram em 25 prisões de suspeitos dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, estupro e organização criminosa no Ceará. As ações Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) ocorreram entre segunda, 25, e esta sexta, 27. Entre os detidos, está uma mulher de 39 anos suspeita de matar a sobrinha de 12 para ser aceita em uma organização criminosa.

Maria Elda Menezes, 39, conhecida como "Tigrão", já tem passagens na Polícia por tráfico de drogas, por integrar organização criminosa, roubo, corrupção de menores e crime contra a fé pública. Ela foi presa por cumprimento de mandado de prisão no bairro Colônia, em Fortaleza. De acordo com diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Harley Filho, ela é suspeita de matar a própria sobrinha. “Ela teria que praticar um crime para ser aceita em um determinado grupo criminoso à época", afirmou. O homicídio aconteceu em 2020.





Prisão de suspeito realizada esse mês pela SSPDS (Foto: SSPDS)



O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, destaca que, nos sete primeiros meses deste ano, as polícias do Estado realizaram a captura de 19.624 pessoas. Caron afirma ainda que houve reduções de homicídios em Caucaia - quando comparado a 2020 - e destaca a prisão de 77 suspeitos em agosto na Região Metropolitana de Fortaleza.

LEIA MAIS| Seis pessoas são presas por furto de energia e tráfico de drogas em Fortaleza

+ Operação combate ameaças recebidas por moradores no José Walter

Essas prisões, ainda de acordo com o secretário de segurança, são qualificadas, ou seja, realizadas a partir de um trabalho de investigação das equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Polícia Civil. Conforme dados da secretaria, houve aumento de 20% - em relação ao mês de agosto do ano passado - deste tipo de prisão

Prisões desta semana

Na terça-feira, 24, Francisco Alonso Melo de Oliveira, 21, com passagens pela Polícia por integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores foi preso no bairro Vicente Pizón, na Capital. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio.

No mesmo dia, outro mandado foi cumprido contra André Anderson Barbosa da Silva, 18, conhecido como "Bahia", pelo crime de homicídio. O jovem foi preso em uma residência no bairro Aldeota. Durante a detenção, a Polícia apreendeu nove trouxinhas de cocaína, seis trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. Ele já respondia por integrar organização criminosa, homicídio, desacato e desobediência.

Outros dois homens foram presos também durante esta semana. Contra Antônio Janderson Lima de Moura, 32, conhecido como "Gordim", foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de latrocínio. Ele é suspeito de ter participado do crime que matou a funcionária de uma joalheria em um shopping em Fortaleza no último dia 20.

O outro homem detido, Francisco Alexsandro de Souza, 34, conhecido como “Boca Podi”, teve a prisão preventiva decretada pelo crime de homicídio, no bairro Quintino Cunha, no último dia 23.

LEIA MAIS| Estatísticas de criminalidade, dados sobre foragidos e relatos de ameaças mapeiam ações policiais



Pistolas, munição e cartões de crédito apreendidos



Na comunidade Rosalina, em Fortaleza, a Polícia prendeu em flagrante José Felipe de Castro Farias, 27, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No imóvel do suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38, duas pistolas, quatro carregadores, 130 munições calibres 38, .40, 380 e 357, além de cartões de crédito e dinheiro.

Na manhã desta quinta-feira, 26, Gabriel Martins Pessoa da Silva, 21, e Daniel Moreira da Silva, 29, foram presos por cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio. Daniel já tem passagens na Polícia por roubo.

Já na manhã desta sexta-feira, 27, dois suspeitos de homicídios foram presos no bairro Colônia. Felipe Rufino Coelho da Silva, 30, que já responde a três outros assassinatos, e Fernando Luiz Almeida Barbosa, 31. Eles são suspeitos de um duplo homicídio ocorrido em novembro de 2020, no mesmo bairro onde foram presos.



Operação Eirene

Outras 14 prisões ocorreram nesta quinta-feira, 26, na terceira fase da Operação Eirene, por mandados de prisão e detenção em flagrantes. Durante a ação, a Policia apreendeu um quilo de drogas, entre maconha e cocaína.

Tags