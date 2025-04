Padre cearense José Ibiapina é nomeado "venerável" pelo Vaticano

A nomeação como venerável é o segundo passo para a canonização através do Vaticano e corresponde a uma pessoa que viveu virtudes heróicas e considerada merecedora de veneração.

LEIA TAMBÉM: Morre monsenhor Gonçalo de Pinho Gomes, pároco emérito da Catedral de Sobral

A reverência a Ibiapina se deve à atuação do padre no combate à escravidão e população pobre em estados do Nordeste.

Entre os principais feitos estão o auxílio à comunidades paraibanas durante a epidemia de cólera dos anos 50 e a fundação de casas de saúde, cultura, formação religiosa e profissional no Rio Grande do Norte.