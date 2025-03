Jovem de 20 que desapareceu no mar de Fortim mergulhava a 25 metros de profundidade

Imagem de apoio ilustrativo. Marinha iniciou operação com apoio da Capitania dos Portos do Ceará e da Agência da Capitania dos Portos em Aracati / Crédito: LOIC VENANCE/AFP

A Marinha do Brasil (MB) realiza buscas por um homem, identificado como Guilherme Rebouças Gomes, 20, que sumiu no mar durante uma pesca submarina próximo à praia de Pontal do Maceió, no município de Fortim, a 131,69 quilômetros de Fortaleza. De acordo com os relatos coletados pelo Corpo de Bombeiros, o jovem realizava mergulho livre com o auxílio de um cinto de lastro de 5 kg e, durante o quarto mergulho, a cerca de 25 metros de profundidade, não retornou à superfície.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O acionamento à corporação aconteceu às 9h10 de domingo, 30. No local, onde também atuava a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), foi apurado que Guilherme estava com o pai, Francisco Gomes Monteiro, a aproximadamente 25 km da costa.

A Ciopaer chegou a realizar duas varreduas na região indicada, mas sem êxito. Familiares e amigos também faziam busca na região com embarcações particulares. Os Bombeiros informaram que, como a área do desaparecimento era de mar aberto, a ocorrêmcia foi repassada à Marinha do Brasil. LEIA MAIS | Novas tecnologias de defesa naval são testadas em operação conjunta de militares em Fortaleza