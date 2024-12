Turista morto em Jeri: enterro do adolescente ocorre nesta terça, 24, em São Paulo

O sepultamento do turista paulista de 16 anos, morto em Jericoacoara, ocorre em Bertioga, cidade do litoral paulista. Dois suspeitos foram detidos, e outros cinco identificados

O município paulista é onde mora a família do jovem, inclusive o pai Danilo Jesus, que acompanhava Henrique na viagem à vila de Jericoacoara. O enterro ocorre seis dias após o corpo do turista ter sido encontrado, dia 18, numa lagoa da região de dunas da praia cearense.

O velório e sepultamento de Henrique Marques de Jesus, turista paulista de 16 anos que foi assassinado enquanto visitava Jijoca de Jericoacoara, município do Litoral Oeste do Ceará, ocorrem na manhã desta terça-feira, 24. A cerimônia teve início por volta das 9h e está sendo realizada no cemitério municipal de Bertioga, região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

Segundo o pai de Henrique, o corpo do adolescente saiu do Ceará, após os devidos procedimentos legais, por volta das 11h de segunda-feira, 23, chegando em São Paulo no mesmo dia.

O jovem foi sequestrado entre a noite do dia 16 e as primeiras horas do dia 17, por membros da facção Comando Vermelho, a caminho da pousada em que se hospedava, ao ser confundido como membro da facção rival . Era a primeira viagem de Henrique com o pai para fora de sua cidade natal.

Dois suspeitos pelo crime foram apreendidos; outros cinco já foram identificados

Na manhã de segunda-feira, 23, foram detidos dois suspeitos de envolvimento na morte de Henrique Marques de Jesus. Um deles foi um adolescente de 16 anos. Ele foi apreendido em Fortaleza, no bairro Barroso, e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Além disso, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Maranhão cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o mandante do crime, um homem de 36 anos, que é detento no presídio de Pedrinhas, unidade prisional no estado do Maranhão.

O delegado Marcos Aurélio, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte do Ceará, revelou que sete pessoas estão envolvidas na morte do turista. De acordo com ele, todos os suspeitos foram identificados. Outros cinco mandados de prisão foram emitidos para a captura dos envolvidos restantes.