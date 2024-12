Homem é morto a tiros dentro do campus da UFC em Sobral

De acordo com informações preliminares, o homem era morador do bairro Alto do Cristo, em Sobral. A vítima trabalhava em uma obra de reforma em um almoxarifado da UFC.

Um homem foi morto a tiros dentro do campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Sobral , na manhã desta quinta-feira, 19. A vítima, ainda não identificada oficialmente, foi alvejada na cabeça.

De acordo com informações da UFC, as aulas no campus foram suspensas pela manhã para contribuir com os trabalhos da Polícia. A instituição afirma que pretende divulgar mais informações em breve.

O POVO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, mas ainda não obteve retorno.