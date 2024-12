Incêndio atinge guarita do ICMBio em Jericoacoara; suspeita é de ação criminosa

Um incêndio atingiu uma barraca utilizada como guarita do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na localidade de Lagoa Grande, na entrada do Parque Nacional de Jericoacoara, em Jijoca, no Ceará. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira, 5.

As primeiras informações da administração do órgão é que há suspeita de ação criminosa. O POVO procurou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para saber mais detalhes da ocorrência, assim como a Polícia Militar do Ceará (PMCE). A matéria será atualizada quando as corporações responderem.