Jeri vive disputas em torno do Parque Nacional e a cobrança de ingressos

Vista do alto da Vila de Jericoacoara. Região vive disputas em torno do Parque Nacional e as intervenções do consórcio Urbia + Cataratas Jeri Crédito: Alexis Boucher / Divulgação Conselho Comunitário de Jericoacoara

A primeira semana de intervenções no Parque Nacional de Jericoacoara após o processo de leilão da unidade de conservação ambiental deu início a um conflito envolvendo a nova concessionária, a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e moradores da Vila de Jericoacoara. O POVO explica o imbróglio. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na última sexta-feira, 22, a Prefeitura entrou na Justiça Federal contra a realização das primeiras intervenções do consórcio Urbia + Cataratas Jeri (que venceu o edital de leilão sob o nome Consórcio Dunas), das empresas Construcap e Grupo Cataratas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois pontos que geram maior embate entre as partes são o asfaltamento de um dos acessos ao Parque e a cobrança de ingressos a partir de dezembro.

VEJA TAMBÉM | Terras em Jeri: cartório registrou terras da empresária em 1983 e negou existência em 2000 Jeri: Ação Civil Pública na Justiça Federal Na Ação Civil Pública, a Prefeitura pede que as intervenções sejam suspensas por 120 dias sob pena de multa de R$ 100 mil por dia. Também demanda que seja realizado "o cadastramento antecipado de moradores, trabalhadores, prestadores de serviço e demais credenciados do trade turístico com prazo mínimo de 90 dias, bem como apresentem um Plano de Ação Participativo." Ao O POVO, o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins, afirmou que a situação chegou a esse ponto porque a empresa tem ignorado o município e não tem cumprido o que havia sido firmado em reuniões realizadas antes da concessão.

Parque Nacional de Jericoacoara foi leiloado por R$ 61 milhões. Vigência do contrato é de 30 anos Crédito: ICMBio / Divulgação O que havia sido prometido ao município pela concessionária? Ainda segundo Martins, existia a expectativa de que entre os primeiros atos de intervenção da concessionária estivesse a garantia de transporte gratuito para os moradores, cobrindo os três municípios em que o Parque Nacional possui área (Jijoca de Jericoacoara, Cruz e Camocim). Também era esperado o cercamento do Parque, com duas entradas, sendo a principal por Jijoca e a outra pela Praia do Preá, em Cruz.

Em reuniões, havia sido conversado que a cobrança de ingressos só ocorreria após os investimentos, com autorização e licenças do município. Segundo o prefeito, nada disso ocorreu. A Prefeitura chegou a oficiar a empresa, cobrando explicações. Martins afirma que a empresa não se pronunciou oficialmente e enviou um funcionário informalmente à sua casa. Em meio ao cenário descrito pelo chefe do Executivo municipal, a primeira intervenção conduzida pela concessionária tem sido a construção de uma estrada de asfalto pela área do Parque Nacional.