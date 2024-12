Suspeitos de balear PM em Boa Viagem são mortos em intervenção policial

A SSPDS informou apenas que eram dois homens de 25 e 28 anos. O primeiro tinha passagens pela Polícia por integrar organização criminosa, tentativa de homicídio, roubo, receptação e tráfico de drogas, enquanto o outro tinha passagem por homicídio e estava com um mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido no Distrito Federal.



“A SSPDS ressalta que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram enviadas para reforçar a região. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também atua no caso”.