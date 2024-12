"Sou totalmente contrário à concessão em Jeri", diz presidente eleito da Alece

O presidente eleito da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT), afirmou nesta terça, 3, durante entrevista à Rádio O POVO CBN, que é totalmente contrário à concessão no Parque Nacional de Jericoacoara .

"Sou completamente contrário à concessão em Jericoacoara, embora apoie em lugares como Ubajara , que é um parque pequeno e totalmente voltado para visitação, sem moradores. Jericoacoara é diferente: é um parque com muitas belezas naturais fora de seus limites, como Tatajuba e a Lagoa do Paraíso. Além disso, há uma grande população que mora na vila e muitos trabalhadores que se deslocam diariamente."

Conforme explica, ele foi o autor da criação do Parque Nacional, da época que ele ocupava o cargo de superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Para isso, foram feitos estudos para colocar toda a infraestrutura elétrica no subsolo, e manter a rusticidade do local.

"O que o turista nacional e internacional aprecia é o desafio do acesso. Eles não querem asfalto chegando a Jericoacoara. Esse é o diferencial: a beleza natural, a pedra furada, as dunas, o campo de manguezais, o Guriú, e as lagoas interdunares."