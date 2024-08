Biden condena paralisação de benefícios para imigrantes casados com americanos

Em meados de junho, o presidente democrata simplificou o processo para que os imigrantes casados com americanos e seus filhos possam obter permissão de residência, o famoso "green card", sem terem que sair do país para isso.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou, nesta terça-feira (27), a decisão de um juiz do Texas que suspende temporariamente um programa que simplifica a regularização dos imigrantes casados com americanos.

"Essa decisão é incorreta. Estas famílias não deveriam ser separadas desnecessariamente, deveriam poder permanecer juntas, e minha administração não vai deixar de lutar por elas", afirmou Biden em um comunicado.

A decisão impede que o governo processe as solicitações a partir de agora, mas ele pode continuar recebendo-as e não afeta as que já foram aprovadas desde que as inscrições foram abertas há uma semana, informou o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês).

O programa de Biden beneficiaria os cônjuges que vivem no país há pelo menos 10 anos e facilitaria os trâmites para solicitar permissão de trabalho e pedidos de cidadania.