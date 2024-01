Incêndio atinge terreno de vegetação no bairro Meireles

Um incêndio atingiu um terreno com vegetação na manhã desta terça-feira, 12, na rua João Cordeiro, no bairro Meireles, em Fortaleza. O fogo foi detectado por volta das 8 horas, quando alunos que realizavam prova em uma escola vizinha ao local sentiram o cheiro de fumaça. As chamas foram controladas perto das 10 horas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio teria sido causado por queima de lixo amontoado no local.

Segundo a Corporação, cerca de dois mil litros de água foram utilizados no controle do fogo e nos trabalhos de rescaldo, que consistem na extinção de possíveis novos focos de incêndio.