A iniciativa é do projeto social Abraçando a Comunidade. Além do lanche, a caravana distribui sacolinhas com doces e salgadinhos e brinquedos

A iniciativa é do projeto social Abraçando a Comunidade , fundado há sete anos por Amanda Oliveira e Juliana Rodrigues. Nesse período, o grupo de cerca de 10 amigos realiza doação de cestas básicas, refeições e kits de higiene pessoal em bairros como Vila Velha, Bonsucesso, Genibaú e Granja Portugal e na Praça do Ferreira, no Centro.

"Hoje a gente decidiu fazer diferente: passar com essa caravana por alguns bairros mais vulneráveis e carentes", diz Amanda. "Conseguimos a doação de insumos para mil cachorros quentes, por meio do Caracas Lanches, que fica do Conjunto Ceará, e da padaria MC Massas", explica.



Segundo ela, os cachorros quentes foram preparados por parte das voluntárias. "Agora, vamos em três carros passando pelos bairros, que já atendemos pontualmente, agora todos em um dia só."

No Dia das crianças,grupo de voluntários organiza 'caravana do hot dog' em comunidades de Fortaleza Crédito: Divulgação/ Projeto Abraçando a Comunidade

A ação deve terminar na Praça do Ferreira junto a pessoas em situação de rua. Além do lanche, a caravana distribui sacolinhas com doces e salgadinhos, sorteia brinquedos e promove recreação infantil — tudo doado pelo próprio grupo e por seguidores do projeto.

