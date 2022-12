Homem invade igreja de Jijoca de Jericoacoara e quebra imagens sacras

Um homem de 31 anos invadiu uma igreja localizada no Centro de Jijoca de Jericoacoara, município localizado na Região Norte do Estado, a 283,4 km de Fortaleza, e quebrou imagens sacras. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o homem estava em surto psicológico e foi levado a uma unidadae hospitalar.

Segundo a PMCE, a invasão ocorreu por volta de 16h30min da sexta-feira, 9. A equipe da 3° Companhia do 11° Batalhão Policial Militar (3° Cia/ 11° BPM) foi acionada para atender a ocorrência, na igreja localizada na rua Santa Luzia, no Centro do município.

December 10, 2022

Segundo a composição que atendeu a ocorrência, o homem encontrava-se em surto psicológico. Ele foi contido e encaminhado para uma unidade hospitalar por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio da equipe policial.

