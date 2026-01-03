Jati: carreta tomba, atinge carro, imóveis e deixa três feridos

A carreta tombou na BR-116, em Jati, atingindo um carro e residências. Não há registro de mortes

Pelo menos três pessoas tiveram ferimentos leves. Não houve registro de mortes.

Uma carreta tombou e atingiu um carro e imóveis no município de Jati , a 325 km de Fortaleza. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira, 2, por volta das 14 horas, no km 525 da BR-116.

O caminhão transportava uma carga de gesso. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo tombado próximo ao acostamento da via, com parte da carga espalhada pelo chão. O veículo também colidiu com residências e comércios.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu dois veículos. O primeiro foi um caminhão Scania R440, de cor branca, com emplacamento do município de Nova Olinda, acoplado a um semirreboque Librelato.

O segundo veículo foi um Toyota Corolla XEI 2.0, de cor cinza, com placas de Juazeiro do Norte.

No caminhão, o condutor, um homem de 29 anos, e a passageira, uma mulher de 26 anos, sofreram lesões leves. Já o motorista do Corolla, um homem de 41 anos, também teve ferimentos considerados leves.

