Cinturão das Águas recebe R$ 50 milhões e projeto deve ser entregue em 2025

As obras do Cinturão das Águas (CAC), na região do Cariri, receberam um aporte de mais de R$ 50 milhões do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) nesta quarta-feira, 25, para a conclusão dos lotes 03 e 04. O projeto, que busca viabilizar uma maior capilaridade das vazões transpostas pelo projeto de Integração do Rio São Francisco em território cearense, deve ser 100% concluído em 2025. A população da Região do Cariri deve ser mais beneficiada.

“O Cinturão das Águas tem como uma das principais funções dar capilaridade às águas que chegam através do projeto de integração do [Rio] São Francisco. Isso se dá no município de Jati. [O projeto] é formado por canais, túneis e sifões, durante os seus mais de 145 quilômetros (km)”, explica Paulo Ferreira, superintendente da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.