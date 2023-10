Pacientes podem perder vagas no Hospital Psiquiátrico Nosso Lar após fim de parceria com Unimed

Responsáveis por pacientes internados no Hospital Psiquiátrico Nosso Lar, em Fortaleza , reclamam que mais de 70 internos podem perder suas vagas após fim do credenciamento da Instituição com a Unimed Fortaleza. Segundo o Nosso Lar, os pacientes estariam cobertos por seus planos de saúde somente até maio deste ano.

Por conta da situação é crítica, familiares se mobilizaram na manhã desta quinta-feira, 26, em ato cobrando medidas da Unimed. Reunindo familiares de pacientes, a manifestação ocorreu às 9 horas na Praça da Imprensa, localizada no bairro Dionísio Torres, em direção à Assembleia Legislativa.

De acordo com Mágela Prado, advogada que representa diversas famílias prejudicadas, a Unimed anunciou o descredenciamento do Hospital Nosso Lar por volta de dezembro. Ela ressalta que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quando um plano de saúde descredencia uma instituição, ele deve substituí-la por outra de equivalência técnica e estrutural, o que não ocorreu neste caso.

“A empresa deu o Instituto Volta Vida como alternativa. Contudo, ele é um hospital especializado no tratamento de adictos e não possui a experiência do Hospital Nosso Lar, que trabalha com pacientes com transtornos mentais e outras doenças há mais de 50 anos”, comenta a advogada.

Além disso, ressalta Mágela Prado, o paciente deve ser avisado previamente sobre qualquer mudança, o que não aconteceu, já que a Unimed notificou o Hospital Nosso Lar, que, por sua vez, comunicou os familiares dos pacientes.

“Outra questão é que não houve uma substituição efetiva, uma vez que o Instituto Volta Vida já estava credenciado há quase duas décadas. A Unimed, na verdade, reduziu a oferta do plano de saúde, pois os usuários que contrataram o plano tinham duas opções e agora têm apenas uma, o que não caracteriza uma substituição eficaz”, declara a advogada.

Francisca Catarina utilizava o plano Unimed para viabilizar a internação do irmão, de 58 anos, no Nosso Lar. O homem foi diagnosticado com esquizofrenia e, recentemente, também recebeu o laudo de lúpus. Ambas as doenças eram assistidas no Hospital.