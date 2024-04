Motocicleta é arrastada pela correnteza do rio Jaguaribe

Uma motocicleta foi recuperada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) de Limoeiro do Norte, na manhã dessa segunda-feira, 18. O caso aconteceu após um senhor ter tentado atravessar na moto uma passagem molhada na comunidade de Mapuá, em Jaguaribe, no domingo, 17,

Com a correnteza do rio Jaguaribe, o homem caiu da moto, que foi arrastada. Ele então precisou acionar ajuda.