Motorista é preso com R$ 261 mil e 10 mil euros em Jaguaribe, no Ceará

18:53 | Out. 29, 2022

Um motorista, de 40 anos, foi preso transportando R$ 315 mil, sendo R$ 261 mil em moeda nacional e 10 mil em euros. A prisão aconteceu pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a “Operação Eleições 2022”, na noite dessa sexta-feira, 28, no quilômetro 303, da BR-116, em Jaguaribe, a 293 quilômetros de Fortaleza.

Conforme os agentes policiais, o dinheiro foi encontrado em uma caixa escondida embaixo do banco do passageiro do veículo Fiat/Pulse. Na abordagem policial, o homem informou que o dinheiro iria de Fortaleza para Recife, em Pernambuco.

O motorista, o dinheiro e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal, em Fortaleza. Na unidade, será instaurada a investigação por possível crime eleitoral.



