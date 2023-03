Caminhão com carga de frutas tomba e deixa dois mortos na BR-116

Acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado, 4. Caminhão vinha da Bahia com destino a Maracanaú

Um caminhão carregado de frutas tombou na madrugada deste sábado, 4. O acidente aconteceu no quilômetro 333 da BR 116. Os dois homens que estavam no veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou o Corpo de Bombeiros de Iguatu por volta das 3 horas.

As duas vítimas, condutor e passageiro, ficaram presas às ferragens da cabine do caminhão que transportava frutas.

Segundo os bombeiros, o veículo vinha do município de Juazeiro, na Bahia, e seguia para Maracanaú.

Bombeiros tentaram ajudar vítimas do acidente

Com o auxilio de um kit de desencarceramento, os bombeiros retiraram as vítimas das ferragens. A Polícia Militar e a Pericia Forense somaram esforços na guarda do local e nos serviços periciais.

