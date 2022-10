Sobe para 120 o número de mortos em festa de Halloween em Seul

Pelo menos 120 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em um tumulto durante as celebrações de Halloween no centro de Seul, a capital da Coreia do Sul, no sábado (29), segundo as autoridades.

"Às 02h30 [horário local, tarde de sábado em Brasília], 120 pessoas tinham morrido e há cerca de 100 feridos", informou o responsável dos bombeiros Choi Seong-beom aos jornalistas no local do incidente.

md/rpr

