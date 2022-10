Vídeo: homem furta lotérica com auxílio de uma tesoura em Milagres, no Ceará

17:32 | Out. 29, 2022

Caso aconteceu na madrugada dessa sexta-feira, 28. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como um furto qualificado

Imagens de uma câmera de segurança flagraram um homem furtando uma lotérica no Centro de Milagres, a 482 quilômetros de Fortaleza, na madrugada dessa sexta-feira, 28. Nas imagens, é possível ver que o suspeito utilizou uma tesoura para abrir as gavetas que guardavam o dinheiro do local.

Veja vídeo

O homem ainda utilizou uma lanterna na boca para auxiliar na visualização do estabelecimento. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como um furto qualificado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pasta confirmou que uma quantia em dinheiro foi subtraída do local, mas não informou o valor levado. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para ocorrência e realizou buscas na região. No entanto, o suspeito ainda não foi encontrado.

O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Milagres, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime. Ainda segundo a pasta, imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Milagres: (88) 3553 5290



Sobre o assunto Casal é preso transportando 23,1 kg de cocaína em Itarema

Câmeras flagram furto de vibrador em sex shop de Fortaleza

PM é acusado de matar adolescente de 13 anos após furto de bicicleta

Tags