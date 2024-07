Médico que é réu por morte de bebê em Itatira é autorizado a voltar a trabalhar

A Justiça revogou a suspensão do exercício de função pública que havia sido imposta ao médico acusado de negligência no atendimento a um bebê de três anos que viria a morrer. A decisão da Vara Única Criminal de Canindé (a 119 quilômetros da Capital) foi publicada na edição do último dia 3 de julho do Diário de Justiça do Ceará (DJCE).



Gabriel Albuquerque Parente havia sido proibido de exercer a medicina em hospitais públicos do Ceará em julho de 2022 quando a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A defesa do acusado argumentava que a medida ameaçava "seriamente" a sobrevivência do médico, pois todo o seu rendimento é proveniente das atividades médicas no serviço público.