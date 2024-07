O POVO News: Lula condena violência doméstica, mas diz: 'Se o cara é corinthiano, tudo bem'

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 17. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição comenta sobre a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que casou polêmica. Em evento, o petista disse ser "inacreditável" que a violência contra a mulher aumente depois de jogos de futebol, mas acrescentou que "se o cara é corinthiano, tudo bem".

Ainda no campo da política, o programa traz informações sobre Ciro Gomes (PDT). A 115ª Zona da Justiça Eleitoral acatou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o ex-governador pelo crime de violência política de gênero. Entendimento do MP Eleitoral, de onde partiu a denúncia, é de que, em entrevistas à imprensa, o pedetista constrangeu e humilhou a senadora Janaína Farias (PT), "desmerecendo-a para o exercício do mandato em razão do gênero dela, com insinuações de cunho sexista e misógino".