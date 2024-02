Importunação sexual: homem é preso após beijar mulher a força durante evento esportivo em Fortaleza

Um homem de 44 anos foi preso após beijar uma mulher sem conssentimento dela no bairro Boa Vista, em Fortaleza. O caso foi registrado no sábado, 3.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as diligências começaram depois de informações sobre um torcedor de uma das equipes esportivas partiicpantes de um jogo de futebol que deu um beijo em uma mulher sem o consentimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As imagens do circuito interno de segurança auxiliaram no trabalho policial e os policiais abordaram o homem dentro do complexo esportivo. A SSPDS não informou o nome do completou ou qual partida ocorria no momento.