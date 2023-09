Laudo indica que Binho Bezerra e esposa morreram intoxicados por monóxido de carbono

Binho Bezerra e Luciana foram encontrados mortos no sábado, 9, em uma casa de veraneio na praia de Iporanga, no município de Guarujá, litoral de São Paulo. O cachorro do casal também foi encontrado morto. A principal hipótese da Polícia Civil é de que os óbitos foram causados por um vazamento de gás.

Ainda conforme a pasta, laudo toxicológico e da perícia do local estão em andamento. O caso foi registrado como “morte suspeita” pela Polícia Civil de São Paulo. “Diligências prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do fato”, informou a SSP-SP.

Relembre a trajetória do empresário

Binho Bezerra de Menezes foi controlador do BicBanco e um dos membros da lista de bilionários brasileiros da revista Forbes. Por sua ligação com o Estado, Binho recebeu o título de cidadão cearense na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), em 2013. Binho e a esposa Luciana deixam três filhos.

Nos negócios, o banqueiro deixou de ser controlador do BicBanco - fundado por seu pai (Humberto Bezerra), e seu tio (ex-governador Adauto Bezerra) - ao concluir a venda para o grupo chinês CCB, em 2013, num negócio avaliado naquela oportunidade em R$ 1,6 bilhão.

Após a transação, ele se tornou sócio da Ademicon, uma administradora de consórcios, mas também mantinha outros negócios na área financeira e imobiliária. O legado do trabalho de Binho foi destacado nos últimos anos nos rankings de bilionários da Forbes, espaço que o empresário já ocupava há alguns anos. Na divulgação mais recente, Binho aparecia como o décimo com maior riqueza no Estado. No País, aparece em 205º, com fortuna estimada em R$ 1,55 bilhão.

Binho é filho de Humberto Bezerra, irmão gêmeo do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra. Humberto faleceu em março de 2020, aos 93 anos, em decorrência de complicações após um procedimento cirúrgico.