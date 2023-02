Mulher é morta a facadas na própria casa em Caririaçu

Repórter do caderno de Cidades

Polícia faz diligências para identificar o autor do crime. Em janeiro, 25 mulheres foram mortas no Estado

Uma mulher foi morta a facadas na noite dessa quarta-feira, 8, em Caririaçu, município do Cariri Cearense. Maria das Dores da Silva, de 41 anos, foi morta na própria casa, localizada no bairro de Pernambuquinho. Nenhum suspeito do crime havia sido preso até a publicação desta matéria.



O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, com apoio da Delegacia Municipal de Caririaçu, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Conforme as estatísticas da SSPDS, 25 mulheres foram mortas no Estado no último mês de janeiro. Sete desses crimes foram classificados pela pasta como feminicídio. Ainda não há dados sobre mortes de mulheres em fevereiro.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

NHPP da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3572-1736

Delegacia Municipal de Caririaçu: (88) 3547-1159

