PRF apreende 33 kg de cocaína em Itarema; droga avaliada em R$ 4 milhões

A droga estava vindo do estado do Pará e teria como destino a praia de Paracuru. Motorista foi preso em flagrante

Um total de 33 kg de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da noite desta segunda-feira, 25, no município de Itarema, a 210,6 quilômetros de Fortaleza. A droga, avaliada, segundo a PRF, em R$ 4 milhões, estava escondida no compartimento preparado na lataria de um carro Fiat Strada. O entorpecente, o veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapipoca, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas.

Segundo a PRF, por volta das 18 horas dessa segunda, 25, no km 185 da CE-085, agentes estavam em deslocamento pela região, avistaram o veículo e decidiram fazer a abordagem de fiscalização.

Na vistoria, o motorista apresentou grande nervosismo, o que levantou a suspeita da equipe que, após fiscalização minuciosa, encontrou 23 tabletes totalizando 33 kg de cocaína. A droga estava escondida em compartimento preparado na lataria do veículo.



