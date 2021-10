Árvore cai na rua Barbosa de Freitas e dificulta locomoção na área

09:13 | Out. 26, 2021

Durante o início da manhã chuvosa dessa terça-feira, 26, em Fortaleza, a equipe do O POVO registrou uma árvore caída na rua Barbosa de Freitas, no bairro Meireles. O local está situado entre as ruas Beni de Carvalho e Antônio Sales. A queda da árvore impediu a passagem de motoristas, ciclistas e pedestres. Confira os registros.



