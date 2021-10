Norte-americano é preso no Ceará por furtar carro de luxo em Minas Gerais

Um norte-americano foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último sábado, 23, no quilômetro 6 da BR-116, em Fortaleza, por furtar um carro de luxo que foi levado irregularmente desde abril de uma locadora de veículos em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O veículo, de modelo Volkswagen Tiguan, foi apreendido pela PRF, e o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil da região. De acordo com a Polícia, o homem vai responder por crime de apropriação indébita. O caso ocorreu durante as atividades da PRF, entre sexta-feira, 22, e domingo, 24, nas rodovias do Estado.

Fiscalizações

Na sexta-feira, 22, a PRF ainda apreendeu dois veículos que haviam sido roubados por um criminoso que praticava crimes na região de Chorozinho, a 69,7 quilômetros de Fortaleza, e que foi preso na última quarta-feira, 20. Os dois veículos tratavam-se de uma motocicleta Honda XRE 300 e um Fiat Siena.

A moto havia sido roubada no dia 25 de setembro e, conforme a PRF, foi pintada de vermelho para disfarçar a origem. Já o carro de passeio foi roubado no dia 14 de outubro e estava com uma perfuração de arma de fogo. Os veículos foram encaminhados para a Polícia Civil do município de Chorozinho.

Ainda nesse fim de semana, a PRF realizou a prisão de dois motociclistas que estavam pilotando embriagados, sendo que um deles havia se envolvido em um acidente. O primeiro foi preso no sábado, 23, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e pilotava uma motocicleta Honda CG 150.

O outro foi abordado no domingo, 24, após a PRF ser acionada por volta das 7h15min, para atender um acidente no quilômetro 227 da BR-222, em Sobral. Uma motocicleta havia tombado na rodovia. Os dois foram presos e autuados por crime de embriaguez ao volante.

