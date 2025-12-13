Homem é sequestrado e pula de carro em movimento em Aracati

Vídeo mostra momento em que vítima de sequestro salta de carro em movimento em Aracati / Crédito: Reprodução

Três pessoas foram sequestradas em Aracati, no Litoral Leste do Estado, na manhã deste sábado, 13. Câmeras de vigilância flagraram o momento em que uma das vítimas pula do carro em que era conduzido pelos criminosos. A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou que um suspeito do crime, um homem de 48 anos, foi preso. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Confira o vídeo: Conforme a corporação, por volta das 8h20min, uma equipe do 30º Batalhão de PM (30º BPM) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após a informação de que um homem estaria circulando pela cidade com os braços amarrados. Ainda conforme a PM, o homem se dirigia à Delegacia de Polícia Civil em busca de ajuda. “No local, os policiais confirmaram a denúncia e ouviram a vítima, um homem de 35 anos, que informou ter sido abordado, juntamente com dois amigos, por indivíduos armados enquanto estavam na Praça das Carnaúbas, no bairro Várzea da Matriz”, divulgou a PM-CE em nota.