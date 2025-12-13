Homem é sequestrado e pula de carro em movimento em Aracati

Homem é sequestrado e pula de carro em movimento em AracatiVídeo mostra o momento em que ele salta do veículo mesmo estando amarrado. Outras duas pessoas haviam sido arrebatadas. Um suspeito foi preso
Três pessoas foram sequestradas em Aracati, no Litoral Leste do Estado, na manhã deste sábado, 13. Câmeras de vigilância flagraram o momento em que uma das vítimas pula do carro em que era conduzido pelos criminosos. A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou que um suspeito do crime, um homem de 48 anos, foi preso.
Conforme a corporação, por volta das 8h20min, uma equipe do 30º Batalhão de PM (30º BPM) foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após a informação de que um homem estaria circulando pela cidade com os braços amarrados.
Ainda conforme a PM, o homem se dirigia à Delegacia de Polícia Civil em busca de ajuda. “No local, os policiais confirmaram a denúncia e ouviram a vítima, um homem de 35 anos, que informou ter sido abordado, juntamente com dois amigos, por indivíduos armados enquanto estavam na Praça das Carnaúbas, no bairro Várzea da Matriz”, divulgou a PM-CE em nota.
“Segundo o relato, o grupo foi levado em um carro para um imóvel da mesma região, onde sofreu agressões físicas e ameaças de morte”. Os PMs foram até a casa indicada e, lá, localizaram o suspeito.
Na continuidade das diligências, as duas outras vítimas, dois homens de 28 e 39 anos, foram encontradas nas proximidades da BR-304. O carro usado pelos criminosos e um celular foram apreendidos.
“Todos os envolvidos e o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Aracati, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis”, informou a PM, que não divulgou, porém, qual teria sido a motivação do crime.
“O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça. O suspeito preso já possuía inúmeros antecedentes criminais”.