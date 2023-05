Dupla é presa em flagrante com R$ 5 mil em cédulas falsas no Interior do Ceará

Duas pessoas foram presas em flagrante nesta sexta-feira, 19, em Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza, portando cerca de R$ 5 mil em cédulas falsas. A ação policial ocorreu após o proprietário de um estabelecimento comercial denunciar à Polícia Militar que tinha recebido de um cliente duas notas de R$ 200 fraudadas. Os policiais foram à residência do homem, que assumiu o crime e ainda indicou o endereço de uma comparsa.

A mulher não foi encontrada em casa, mas a mãe dela autorizou a entrada dos agentes de segurança no imóvel. Durante vistoria, eles encontraram um envelope com mais R$ 4,6 mil em notas falsificadas. O material foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil no Município, junto com o primeiro suspeito identificado.

Horas após a abordagem, a mulher compareceu à unidade policial e confessou ser dona das notas. Ela e o cúmplice foram autuados por adulteração de moeda. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. Por se tratar de um crime federal, a dupla foi transferida para a Superintendência da Polícia Federal, em Fortaleza, e depois seguiu para uma unidade prisional da região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine