Suspeito preso por matar jovem em Itapipoca diz ter confundido vítimas

Durante abordagem, o indivíduo confessou que efetuou disparos por engano contra Nara Késya e o namorado, confundindo-os com "desafetos ligados a um grupo criminoso"
Gabriela Almeida
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Um homem de 24 anos, suspeito de matar a tiros a jovem Nara Késya de Sousa, 20, e ferir o namorado dela em Itapipoca, em outubro deste ano, foi preso na manhã desta quinta-feira, 6. Durante abordagem, o indivíduo, conhecido como "Gola", teria declarado à Polícia que cometeu o crime ao confundir as vítimas com "desafetos ligados a um grupo criminoso".

De acordo com informações da Delegacia de Itapipoca, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu um mandado de prisão preventiva na região em desfavor de um indivíduo envolvido em crimes de homicídio. 

Entre ações criminosas que teriam sido cometidas por ele está a morte de Nara Késya, registrada no dia 17 de outubro último no bairro Maranhão, em Itapipoca. 

Na ocasião, Nara estava em uma moto com o namorado, Bruno Rodrigues, a caminho de uma confraternização com parentes e amigos. O casal buscava o endereço de destino por meio de um aplicativo de geolocalização quando notou que havia errado o caminho.

Eles resolveram então parar em um posto de combustível para abastecer, realizando o retorno na via pela contramão. Foi nesse momento que passaram a ser seguidos pelo suspeito, também em uma motocicleta. Foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra o casal.

Nara Késya foi alvejada e não resistiu aos ferimentos, enquanto Bruno, o namorado, foi socorrido com vida e levado ao hospital apresentando ferimentos graves, mas sobreviveu.

Câmeras ajudaram na identificação do suspeito, que já responde por outros crimes

A dinâmica do crime foi elucidada durante as investigações, com reforço de imagens de câmeras de segurança, análises técnicas do Departamento de Inteligência Policial e pesquisas em sistemas de geolocalização.

O autor do crime foi identificado e na abordagem confessou ter feito os disparos, alegando ter confundido vítimas com desafetos. Ele foi preso com apoio de equipes operacionais da 4ª Seccional do Interior Norte, e deve responder pelo homicídio da jovem e por tentativa de homícidio contra o namorado dela.

Conhecido como "Gola", o suspeito já acumula passagens por homicídio, crime de tortura e associação criminosa.

