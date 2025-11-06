Preso por matar jovem em Itapipoca diz ter confundido vítimas

Crime aconteceu em 17 de outubro deste ano na rua Edson Gomes Távora, no bairro Maranhão, em Itapipoca / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Eles resolveram então parar em um posto de combustível para abastecer, realizando o retorno na via pela contramão. Foi nesse momento que passaram a ser seguidos pelo suspeito, também em uma motocicleta. Foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra o casal. Nara Késya foi alvejada e não resistiu aos ferimentos, enquanto Bruno, o namorado, foi socorrido com vida e levado ao hospital apresentando ferimentos graves, mas sobreviveu. Câmeras ajudaram na identificação do suspeito, que já responde por outros crimes

A dinâmica do crime foi elucidada durante as investigações, com reforço de imagens de câmeras de segurança, análises técnicas do Departamento de Inteligência Policial e pesquisas em sistemas de geolocalização.