Itapipoca: criança de um ano fica presa dentro de panela de pressão

Uma criança de 1 ano foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após ficar presa em uma panela de pressão. O resgate inusitado aconteceu no bairro Cohab, em Itapipoca, a pouco mais de 140 km de distância de Fortaleza.

De acordo com os bombeiros militares, a mãe informou que a criança estava brincando no banheiro com uns brinquedos e a panela de pressão com água. Em um momento de distração da mãe, a criança entrou na panela, sentou e não conseguiu mais sair.

A ferramenta utilizada na operação abriu uma brecha e conseguiu expandir a panela sem ferir a criança Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Os agentes chegaram ao local cinco minutos depois de acionado chamado para o resgate, segundo o tenente-coronel Mardens Vasconcelos do Corpo de Bombeiros da guarnição da 3ª CIA / 3º BBM de Itapipoca.