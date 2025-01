Colégio do Corpo de Bombeiros oferece vagas para Educação de Jovens e Adultos

/ Crédito: Capitão Francisco Eduardo Fideles Dutra/Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CBMCE), em Fortaleza. Os candidatos interessados devem se inscrever por meio do formulário de pré-matrícula disponibilizado pelo CBMCE, até o dia 31 deste mês ou enquanto houver vaga.

As aulas são gratuitas, com início no dia 3 de fevereiro e duração de 1 ano e meio. Com formato presencial, os estudantes terão aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h. Um dos requisitos do edital é que o candidato possua mais de 18 anos de idade.