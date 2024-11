Homem é resgatado de elevador de hospital de Itapipoca

Um homem que ficou preso em um elevador do hospital São Camilo, no município de Itapipoca, distante 136 km de Fortaleza, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O fato aconteceu na tarde da última sexta-feira, 1º.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a equipe, que fica lotada 3ª Companhia do 3º Batalhão, no município, recebeu o chamado por volta das 16 horas dessa sexta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda segundo a corporação, a vítima era um homem de 41 anos de idade, que trabalha no hospital no setor de serviços gerais. Ele ficou preso entre os pavimentos térreo e superior.