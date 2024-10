Pacujá: porco-espinho é resgatado de telhado de casa por bombeiros

Um porco-espinho foi resgatado do telhado de uma casa pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), no município de Pacujá, a 295,3 km de Fortaleza. O resgate ocorreu na tarde dessa terça-feira, 29, por volta das 14 horas.

O animal subiu no telhado de uma residência localizada na região de Batoque, na zona rural do município. De acordo com informações dos bombeiros, a guarnição partiu de Sobral por volta das 12h30 e chegou ao local cerca de 50 minutos depois, atendendo à solicitação dos moradores, que temiam pela segurança do animal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No resgate foi utilizado um cambão para capturar o animal com o devido cuidado. Após ser capturado, o porco-espinho foi levado até a ladeira da Lapa, onde foi feita a soltura em uma área de preservação ambiental.