Prefeitura de Itapipoca realiza casamento coletivo de 200 casais

Seleção foi feita a partir de um processo de cadastro dos interessados pela equipe do CadÚnico. Houve sorteios de maquiagens e penteados para as noivas

O mês de celebração, que contou com o bolo de 200 metros, corridas, ciclismo e apresentações culturais, encerrou-se com o casamento coletivo das 200 famílias itapipoquenses.

O casal afirmou que soube da oportunidade nas redes sociais da prefeitura de Itapipoca. “Por causa da correria do trabalho não conseguimos realizar a inscrição. Depois soubemos que dos casais que se inscreveram para as 200 vagas somente 30 foram selecionados pois a maioria não conseguiu enviar a documentação porque a inscrição era online”, disse a enfermeira.

Giovana e Everaldo se conheceram há dez anos, ambos eram separados e após quatro anos de relacionamento resolveram morar juntos. Giovana tem uma filha chamada Karla Juliana, 26, do primeiro casamento. Já Everaldo tem cinci filhos do casamento anterior, Josiane Cristina, 36; Jéssica Thuany, 31; Blenda Priscila, 32; Endrynne Ellen, 30; e Endryl Brenno, 22.

Os casais foram selecionados a partir de um processo de cadastramento dos interessados, que se encaixavam no perfil social, pela equipe do CadÚnico .

Giovana detalhou que com as 170 vagas não preenchidas, a prefeitura abriu novas inscrições. “Eu não tinha ouvido falar dessa nova possibilidade, foi uma amiga da igreja quem me ligou avisando. Eu falei com meu esposo e preparamos toda a documentação”, esclarece.

Os casais interessados foram informados de que deveriam ficar olhando o portal em que sairia a lista dos selecionados. “Nós fomos selecionados em 12° lugar na lista dos 170 inscritos. Eu liguei pro Everaldo e ficou um clima de muita euforia, de muita alegria. Porque já vai fazer seis anos que vivemos em matrimônio mas não formalizamos o casamento”, relata Freitas.

Sobre os preparativos, ela confidenciou que foi criado um grupo pela equipe da vereadora Paulinha Braga, secretária de assistência social, direitos humanos e habitação de Itapipoca. Nele foram passadas as informações de como seria o casamento, o dia, local, a vestimenta e o que os participantes precisariam organizar de documentação.