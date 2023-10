Itapipoca comemora aniversário de emancipação com bolo de 200 metros

Bolo de 200 metros comprimento será distribuído em festa a partir das 18 horas desta segunda-feira, 17. Programação de aiversário também inclui show com a banda Dona Zefinha

O alimento vai ser distribuido de forma gratuita para cerca de cinco mil pessoas, a partir das 18 horas de hoje. A entrega será por meio de quatro filas e, para conseguir um pedaço, a recomendação é chegar cedo. Um show com a banda Dona Zefinha encerrerá a programação.

Itapipoca , a 139,9 km de Fortaleza, completa 200 anos da emancipação política nesta segunda-feira, 17. Em homenagem, a prefeitura do município preparou um bolo de 200 metros de comprimento , o maior bolo do Nordeste, segundo a gestão. Veja o vídeo .

“É um bolo que chama a atenção de todo mundo. Todos ficam impressionados. Até a gente que está na produção”, diz Cristina Nascimento, chefe de gabinete da prefeitura de Itapipoca.

O alimento pesa mais de três toneladas. “Nós queremos que todo mundo aqui coma.”

O bolo foi feito em parceria com o grupo Daterra, uma rede de supermercados que ficou responsável por toda a confecção do alimento.

"É um bolo normal. Um bolo fofo, mas tem recheio de coco internamente. Ele está sendo todo coberto com papel de arroz que tem parabéns para Itapipoca, a marca da cidade."

Segundo Cristina, a ideia era fazer algo que impactasse a cidade, e nada melhor do que um bolo. "Um grande bolo [...] É mais do que comer o bolo, é guardar na memória esse fato histórico do município.”

Itapipoca completa 200 anos da emancipação política

O município comemora dois aniversários: um no dia 31 de agosto — quando o local foi elevado a nível de cidade — e outro no dia 17 de outubro — quando conseguiu a emancipação política.