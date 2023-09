Três pessoas são baleadas dentro de estabelecimento em Itapipoca

Três pessoas foram baleadas na madrugada deste sábado, 9, em um estabelecimento comercial do distrito de Deserto, em Itapipoca, no Litoral Oeste do Estado. As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Não há informações sobre o estado de saúde delas. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A Delegacia Regional de Itapipoca investiga o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Violência explodiu em 2023 em Itapipoca

Neste ano, 41 homicídios já foram registrados em Itapipoca até o último dia 20 de agosto, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS. Como O POVO vem mostrando desde abril, o Município tem passado por um conflito entre facções.