Homem é preso suspeito de crime sexual contra criança de 10 anos em Itapipoca

Prisão aconteceu no momento em que populares agrediam o acusado no Centro do município

Um homem, de 34 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira, 20, suspeito de praticar crime contra dignidade sexual de uma criança, de 10 anos, no município de Itapipoca, a 139 quilômetros de Fortaleza.

A prisão aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no momento em que o suspeito era agredido por populares no Centro do município.

A equipe de Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas de Ostensivas (CPRaio), da PMCE, avistou a movimentação da população e iniciou as diligências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No local, o patrulhamento confirmou que o homem havia praticado atos libidinosos contra a vítima e que teria sido flagrado por populares.

O acusado, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Militar, possui passagens pelos crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável.

Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapipoca, unidade de Polícia Civil do Ceará (PC-CE), e autuado em flagrante por praticar ato libidinoso.

Acompanhada dos pais, a vítima foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

Após os primeiros procedimentos, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673.7042