25ª edição do EXPOITA começa dia 27 de agosto em Itapipoca

A 25ª Exposição Agropecuária de Itapipoca - EXPOITA vai ser realizada de 27 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições do Município. O evento vai ser gerido pela Prefeitura e vai contar com entrada gratuita — o público, porém, é convidado a doar dois quilos de alimento para o Programa Ceará Sem Fome.

O evento vai contar com variadas atrações, que incluem torneios, parque de diversões, minifazenda, shows musicais, Feira de Saberes e Sabores — que vão ter venda de artesanato e comidas típicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Programação da 25ª EXPOITA



Domingo (27/8):