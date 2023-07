Polícia Civil conclui inquérito e indicia suspeito por crime de estupro em Paracuru

A prisão preventiva do suspeito, representada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi considerada improcedente pela falta de novos fatos e o suspeito segue em liberdade.

A Polícia Civil do Estado do Ceará indiciou, por crime de estupro, Nycolas Matheus Melo Rocha. A informação foi confirmada pelo órgão por meio de nota a imprensa, nesta sexta-feira, 14. Ele havia sido preso em flagrante no dia 30 de junho e solto em 1º de julho pela Justiça, em audiência de custódia.

A prisão preventiva do suspeito, pedida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), foi julgada improcedente pelo juízo, por falta de novos fatos, e ele segue em liberdade, conforme O POVO apurou. A vítima, uma turista estrangeira, de 16 anos, que estava em passeio na praia de Paracuru, voltou ao país de origem. Em contato com O POVO, a embaixada do país estrangeiro informou que está a disposição da família para qualquer forma de assistência.

"A Polícia Civil do Ceará informa que o inquérito foi concluído, onde o suspeito foi indiciado por estupro. Com isso, o caso foi remetido ao Ministério Público", informou a PCCE.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a Polícia Militar fez a prisão em flagrante do homem, acusado de estuprar a adolescente. O caso foi registrado na Delegacia Municipal de Paracuru. "Diante da gravidade do fato, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito antes da audiência de custódia, mas o pedido foi negado pelo Poder Judiciário, que o liberou e impôs medidas cautelares", divulgou a PCCE.

Nota da Associação dos Bugueiros em Paracuru enviada ao O POVO informando que o suspeito não tem vínculo com a associação Crédito: reprodução/ via WhatsApp

Por meio de nota, a Associação dos Bugueiros de Paracuru (ABP), informou que "nenhum dos nossos membros compactua com o ocorrido e se solidariza com a vítima e os familiares. Enfatizamos ainda que o envolvido não faz parte da ABP, não podendo assim ser vinculado à categoria", informa a associação.

Conforme a ABP, o fato aconteceu fora do cronograma de trabalho. "Estamos em contínuo processo de capacitação de nossos profissionais, trabalhando sempre com ética e respeito aos nossos clientes", aponta.