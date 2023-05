Operação resgata quase 20 canários-da-terra criados em cativeiro em Itapipoca

Uma operação da Polícia Ambiental do Ceará resgatou 18 canários-da-terra (Sicalis flaveola), também chamados de canarinhos, mantidos em cativeiro dentro de uma residência em Itapipoca, a 145 quilômetros de Fortaleza. A ação foi realizada na manhã deste sábado, 20, após denúncia anônima. Os pássaros silvestres eram criados em gaiolas.

Os policiais foram até a casa do responsável pelo cativeiro por volta das 8 horas, mas não o encontraram no local. A esposa do homem, que estava no imóvel, autorizou a entrada dos agentes de segurança. Durante vistoria, os canários foram encontrados em um dos cômodos da residência. Todos estavam presos, mas não apresentavam sinais de maus-tratos.

Os pássaros foram recolhidos e levados para a Delegacia Regional de Itapipoca. O suspeito vai responder por crime ambiental. De acordo com a Polícia, as aves passarão por processo de reabilitação e posteriormente serão devolvidas ao seu habitat natural.

Denúncias

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Ceará (BPMA-CE) ressalta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a autorização obtida, é crime ambiental.

A população pode denunciar este tipo de crime por meio do número 190. A ligação é gratuita e o serviço funciona permanentemente, em regime de prontidão.